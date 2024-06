Wo spielt am Wochenende die Musik? Natürlich in Europa, denn es wird gewählt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich die Europa-Hymne "Ode an die Freude" höre, krieg ich Gänsehaut. Einen Knicks für Herrn Beethoven und Herrn Schiller an dieser Stelle. Wenn Sie am Sonntag wählen gehen, möge also ein "sanfter Flügel" mit Ihnen sein. Übrigens gibt es auch ganz viel Musik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gleich wissen Sie mehr.