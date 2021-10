Friedrich-Wilhelm III. bereitet den Weg zum Denkmal. Er gibt nicht nur 500 Taler, sondern auch der "unterthänigsten Bitte" statt, "den eingehenden Geldern Portofreiheit in preußischen Landen zu gestatten und zu erlauben, dass die Gelder bis zu ihrer Verwendung gegen gewöhnliche Zinsen in der Bank zu Magdeburg niedergelegt werden dürfen".

Die Bitte kommt 1804 von der Königlich-Preußischen-Vaterländisch-Literarischen Gesellschaft in Mansfeld und die eingehenden Gelder sollen für ein Luther-Denkmal verwendet werden. An der Ausschreibung beteiligen sich 19 Künstler, es gewinnt Professor Friedrich Weitsch mit einem "kollassalischem Obelisk" aus Eisen.

Erst nachdem Napoleon sein Waterloo erlebte, kommt wieder Bewegung in die Denkmalsgeschichte. Durch den Wiener Kongress sind nun Mansfeld, Eisleben und Wittenberg preußisch geworden und die Denkmals-Idee wird in Berlin entschieden. Mansfeld – zu klein, zu abgelegen, die Burgen zu marode. Geburts- und Sterbeort Eisleben soll nur eine Kopie erhalten, entscheidet Friedrich Wilhelm.

Johann Gottfried Schadow Bildrechte: imago images/Bildagentur-online \ UIG

Der Bildhauer Johann Gottfried Schadow schreibt damals in seiner Autobiographie: "Hiernach erfolgte unterm 18. October 1817 die königliche Entscheidung, daß nach des Künstlers Vorschlage eine kolossale Bildsäule Luthers von Bronze, die Bibel in der linken Hand, auf einem viereckigem, mit angemessenen architektonischem Verzierungen versehen Fußgestelle von rotem Granit...auf dem Markte zu Wittenberg errichtet und der Grundstein dazu am 1. November, als am zweiten Tage der Säkularfeier des Reformationsfestes, in Gegenwart Seiner Majestät des Königs gelegt werden sollte."