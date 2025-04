Bildrechte: IMAGO / NBL Bildarchiv

Ausflugstipps Die schönsten Drehorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

14. April 2025, 13:28 Uhr

Ob "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Bibi & Tina" oder "Inglorious Basterds": In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden Filme vom Märchen bis zum Hollywood-Blockbuster gedreht. Kein Wunder: Hier gibt es bezaubernde Schlösser wie in Moritzburg bei Dresden, verwunschene Wälder in Thüringen und beeindruckende historische Altstädte wie Quedlinburg und Görlitz. In dieser Übersicht stellen wir besondere Drehorte vor, die sich im Frühling von ihrer besten Seite zeigen – für Ausflüge mit der ganzen Familie. Das sind unsere Tipps: