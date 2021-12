Freilichtmuseum Hohenfelden

Am Eichenberg 1, 99448 Hohenfelden



Per Bus erreicht man Hohenfelden mit er Linie 155 von Erfurt aus, von April bis Oktober an den Wochenenden auch als Radwanderbus. Mit der Bahn und danach dem Fahrrad ist eine Tour über die Strecke Weimar-Kranichfeld möglich, Radtransport ist vorgesehen. Von Kranichfeld bis Hohenfelden fährt man dann nochmal etwas sechs Kilometer. Mit dem Auto erreicht man Hohenfelden über die A4, bei Ausfahrt Erfurt-Ost/Zentrum in Richtung Kranichfeld sowie über die A71, Ausfahrt Arnstadt-Süd. Parkplätze gibt es am Eichenberg, am Ortseingang Hohenfelden sowie vor dem Pfarrhof im Dorf.



Sächsische Schweiz:

Einer der Ausgangspunkte für den Besuch der Sächsischen Schweiz ist Bad Schandau, von dort lässt sich die Gegend durchwandern. Sportler nutzen aber auch gerne die Möglichkeiten, die zahlreichen eindrucksvollen Berge zu ersteigen. Der wohl schönste Reiseweg zur Sächsischen Schweiz ist per Dampfschiff auf der Elbe. Startpunkt ist hier unter anderem Dresden. Auch die Fahrt mit der Kirnitzschtalbahn, einer nostalgischen Straßenbahn, ist ein Erlebnis. Per Bahn geht es mit der Nationalparkbahn Sächsisch-Böhmische Schweiz in die Gegend, auch das Regional- und Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn bietet zahlreiche Reisemöglichkeiten. Mit dem Auto erreicht man die Sächsische Schweiz über die Autobahnen A17 oder A4. Es empfiehlt sich, am Autobahndreieck Dresden-West von der A4 auf die A17 zu wechseln und dann ab Abfahrt Pirna weiter auf der B172 Richtung Bad Schandau zu fahren.