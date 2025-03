Gemeinsam singen in der Kneipe? Kein Problem. Jeden zweiten Dienstag findet in der Eventlocation "Xampanyeria" am Breiten Weg in Zusammenarbeit mit dem Theater Magdeburg ab 19 Uhr ein Tresenchor statt.



Kosten: Getränke und Trinkgeld

Öffnungszeiten: 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr

ÖPNV: Haltestelle Hasselbachplatz (auch S-Bahn)

Weitere Informationen.