Die Grüne Zitadelle von Magdeburg ist immer einen Ausflug wert, schon von außen leuchtet sie in herrlichen Frühlingsfarben. Mit einer Führung kann man hier eintauchen in die Welt von Friedensreich Hundertwasser. Für weitere Unterhaltung sorgt das Theater Grüne Zitadelle – das einzige Theater weltweit, das sich in einem Hundertwasserhaus befindet. Außerdem kann man hier schöne Dinge einkaufen und in aller Ruhe Kaffee trinken.