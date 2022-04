Was wäre ein Osterwochenende ohne einen Spaziergang? Und hier bietet sich der zentral gelegene Stadtpark in Magdeburg förmlich an. Wer am Ostersamstag eine Runde um den Adolf-Mittag-See dreht, kann am Abend auch Stopp am Osterfeuer am Le Frog machen, inklusive Live-Musik. An gleicher Stelle gibt es am Ostermontag dann Programm für die Kleinen: Mit einer Hüpfburg, Clown Petrinos und Ballomodelieren, stilecht mit Ostermotiven.