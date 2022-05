Im Jahr 1999 – also kurz vor der als so magisch wahrgenommenen Jahrtausendwende – wurde die Bundesgartenschau in Magdeburg veranstaltet. Der ganze Elbauenpark wurde neu gestaltet und bepflanzt. Nach der Buga wurde beschlossen, den Park zu einem Erlebnisort für die ganze Stadt umzugestalten. Daher wurde auch der Jahrtausendturm entgegen erster Planungen stehengelassen. Der Architekt Johannes Peter Staub hatte das markante Gebäude entworfen: Ein schiefer Kegel aus Holzbrettern und Folie. Wenn der Himmel sich regenschwer-bedrohlich zusammenzieht ist der Jahrtausendturm die ideale Zufluchtsstätte Bildrechte: Christian Walter aus Magdeburg

Hier wird aber nicht nur von 1.000 Jahren deutscher Geschichte seit Otto I. erzählt, sondern von 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Auf sechs Etagen werden die wichtigsten technischen Errungenschaften der Menscheit in Technik und Forschung gezeigt. Wichtig war den Ausstellungsmachern, dass hier nicht nur theoretisch von der Entwicklung erzählt wird, sondern die Besucherinnen und Besucher die Technik erleben können. Und wer es bis nach oben schafft, kann von der Spitze kann den Blick über die Stadt schweifen lassen.

Mehr Informationen zum Jahrtausendturm Jahrtausendturm im Elbauenpark

Tessenowstraße 5a, 39114 Magdeburg



Öffnungszeiten:

Mai bis August: 9 bis 19 Uhr

September bis Oktober: 9 bis 18 Uhr

November bis Februar: 10 bis 16 Uhr

März: 10 bis 18 Uhr April: 9 bis 18 Uhr

Ein großer Dom ist ein Hinweis auf eine lange Stadtgeschichte – so auch in Magdeburg. Dennoch hatte die Otto-Stadt lange kein Dommuseum. Erst nach umfangreichen Ausgrabungen rund um den Dom zu Beginn der 2000er-Jahre wurde in der Stadt beschlossen, dass es nun an der Zeit sei. Das Ottonianum wurde im historischen Bankgebäude gegenüber des Doms eingerichtet, das noch von 1923 stammt. Die Statue der Editha, der ersten Gemahlin Ottos des Großen, ist eines der Highlights des Dommuseums Ottonianum. Bildrechte: CAB ARTIS

Das Geschichtsmuseum dreht sich um drei Schwerpunkte: Das Herrscher-Paar Otto I. und Editha, die Entwicklung des Bistums Magdeburg (das Otto I. zur Sicherung seiner Macht an der Elbe installierte) und die Ausgrabungen rund um den Dom. Die Highlights der Dauerausstellung sind unter anderem der Sarg von Königin Editha und ein virtuelles Modell des Doms, das die Baugeschichte der Kirche veranschaulicht.

Mehr Informationen zum Dommuseum Dommuseum Ottonianum

Domplatz 15, 39104 Magdeburg



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Als Kaiser Friedrich Museum gegründet, existiert das Kulturhistorische Museum Magdeburg schon seit 1906 – und residiert noch immer in demselben historischen Gebäude. Hier können die Besucherinnen und Besucher die Magdeburger Geschichte kennenlernen, die immer wieder auch Auswirkungen auf Europa hatte. So befindet sich der berühmte Magdeburger Reiter aus der Gotik des 13. Jahrhunderts in dem Gebäude, im mittelalterlich anmutenden Kaiser-Otto-Saal. Dargestellt ist wahrscheinlich Kaiser Otto der Große (Regierungszeit 936-973), die herausragende Gestalt der Magdeburger Geschichte, der man hier immer wieder begegnet. Der berühmte Magdeburger Reiter wurde um 1240 geschaffen Bildrechte: Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Aber auch die dunkle Seite der Geschichte wird gezeigt. Wie kaum eine andere Metropole hat die Stadt Magdburg eine umfassende Vernichtung erlebt, die sogar als "Magdeburgisierung" in die Geschichtsbücher einging. 1631 und 1945 wurde sie vollständig zerstört – danach aber auch wieder neu aufgebaut. Dieses Wiederaufblühen ist ebenso Bestandteil der Magdeburger Geschichte und wird im Museum gezeigt.

Wechselnde Sonderschauen beleuchten verschiedene Aspekte der Geschichte der Stadt, von der Lebenswelt des Mittelalters, der Zeit als Preußische Festung, die Ära der Reformation bis zur modernen Geschichte.

Mehr Informationen zum Kulturhistorischen Museum Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Otto-von-Guericke-Straße 68–73, Magdeburg



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr

Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Mit 104 Metern Höhe ist der Magdeburger Dom das Wahrzeichen der Stadt. Hier findet sich auch das Grab von Otto dem Großen – als Gründer des Heiligen Römischen Reichs eine wichtige historische Persönlichkeit. Er war auch der Begründer des Dombaus, der bis in 10. Jahrhundert zurückreicht und zum Sitz des damals wichtigsten Bistum des Reichs werden sollte. Nachdem der Dom im 13. Jahrhundert niederbrannte, wurde er im Stile der Gotik wieder komplett neugebaut – heute gilt das Gotteshaus als älteste gotische Kirche in Deutschland. Die Geschichte des Magdeburger Doms reicht mehr als 1000 Jahre zurück. Bildrechte: imago images / Arnulf Hettrich

Noch heute gibt es zahlreiche Skulpturen und Details in dem Kirchenbau zu entdecken, wie die antiken Säulen, die Otto I. vermutlich aus Italien mitbrachte, die Skulpturen der klugen und törichten Jungfrauen aus dem 13. Jahrhundert an der Außenfassade oder das Ehrenmal für den Künstler Ernst Barlach. Heute finden auch regelmäßig Konzert in der Kirche oder im Rahmen der Domfestspiele statt.