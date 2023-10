Empfehlungen Herbstferien in Magdeburg, der Altmark und dem Harz: Acht Tipps für kreative Kinder

Von 16. bis 30. Oktober 2023 können Kinder in Sachsen-Anhalt in den Herbstferien jede Menge Abenteuer erleben. Wie wäre es zum Beispiel, in Magdeburg ins Mittelalter zu reisen oder seine eigene Kunst zu gestalten, in Blankenburg die Festung Regenstein zu erkunden oder im Freilichtmuseum Diesdorf kreativ zu werden und eine Rübenlaterne zu schnitzen? Hier eine Auswahl an Tipps für die Ferien mit den wichtigsten Informationen zu Terminen und Adressen.