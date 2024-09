Schon mal einen Blick in eine ägyptische Grabkammer geworfen? Das ist möglich im Jahrtausendturm in Magdeburg. Die sechs Ebenen des Turmes beherbergen rund 200 Exponate und Experimente zum selbst ausprobieren und Anfassen. Auf der Zeitreise in die Vergangenheit und Zurück können Kinder zusammen mit den Turmführer*innen verschiedene Zeitepochen besuchen und auch interaktiv erleben.