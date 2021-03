Auch Kinder kommen auf ihre Kosten

Die Route durch die drei Magdeburger Stadtteile führt nun zur Feuerwache in Sudenburg – jenem geschichtsträchtigen Gebäude, das nach seinem Bau Ende des 19. Jahrhunderts weitaus mehr war als nur Heimat der Magdeburger Berufsfeuerwehr. An der Eingangstür des herausgeputzten Dreigeschossers wartet die nächste Aufgabe. Es geht um die Geschichte des Hauses. Wer die Aufgabe löst, hat wieder etwas über Magdeburg gelernt. So geht es weiter. An der alten Apotheke auf der anderen Straßenseite, in der heute ein Café beheimatet ist; an der Ambrosiuskirche, die in diesen Tagen nicht nur zum offenen Gebet, sondern auch zum Rätseln einlädt.

Ein paar Kilometer weiter in der Neuen Neustadt – jenem Stadtteil, der so oft negativ in den Schlagzeilen steht und doch so viel zu bieten hat, kulturell alle Mal. In einem Fenster des Moritzhofes erfährt der geneigte Kulturinteressierte mehr über den französischen Fotografen Paul Ronald, im Schaukasten der Kirche Sankt Nicolai kommen bei einem Bilderrätsel auch Kinder auf ihre Kosten – wie übrigens immer wieder auf diesem kulturellen Spaziergang. Die Feuerwache Magdeburg hat eine lange Geschichte. Seit etwa zwei Jahrzehnten ist hier ein soziokulturelles Zentrum untergebracht. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Mehrere Monate haben Jacqueline Brösicke und all die anderen an ihrem kulturellen Spaziergang gearbeitet. Sie haben sich die Rätsel ausgedacht, Bilder studiert, kleine Filme zusammengeschnitten. Und gewiss: Sie haben auch Geld in die Hand genommen. Geld, das sie mit der Aktion nicht wieder einnehmen werden. Doch darum gehe es jetzt auch gar nicht, sagt Jacqueline Brösicke. "In der Corona-Zeit haben die Menschen gemerkt, was es bedeutet, die Außenräume kulturell zu erobern", erzählt sie. Man möchte ergänzen: Die Menschen haben gemerkt, wie gut das tut in dieser so tristen Zeit.

Im Gespräch bleiben – und Außenräume kulturell erobern