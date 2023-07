Ein sechs Meter langer Saurier, ein Buckelwalmodell in Originalgröße, Giraffen und ein Elefant: All das können große und kleine Besucherinnen und Besucher im Museum für Naturkunde in Magdeburg entdecken. Mit einer Sammlung von über 380.000 Objekten gehört es zu den größten naturkundlichen Museen in Sachsen-Anhalt. Es befindet sich in einem Haus mit dem Kulturhistorischen Museum.

Im Museum für Naturkunde Magdeburg gibt es Naturkunde zum Anfassen. Das macht das Museum auch für Kinder so interessant. Bildrechte: dpa