Einen schiefen Turm gibt es nicht nur in Pisa, sondern auch in Magdeburg. Hier ist der Jahrtausendturm sogar mit Absicht so gebaut worden. Das Bauwerk war das Wahrzeichen der 25. Bundesgartenschau 1999 in Magdeburg und dominiert nun nachhaltig den Elbauenpark. Der Turm ist ca. 60 Meter hoch und besteht hauptsächlich aus Holz, 1.650 Tonnen davon wurden hier verbaut. Eine 450 Meter lange Rampe führt rund um das Gebäude und verleiht ihm das markante Aussehen eines Bohrers, der sich frisch aus der Erde heraus bohrt.

Der Jahrtausendturm ist ein eindrucksvolles Bauwerk, ursprünglich nur für die Bundesgartenschau 1999 geplant, entschied man sich, ihn auch weiter zu nutzen. Bildrechte: dpa