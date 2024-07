Die Kinder wollen in den Wald und Sie nicht? Oder umgekehrt? Vielleicht ist dann die interaktive Walderlebnisausstellung auf Schloss Hundisburg ein Kompromiss, mit dem alle glücklich sind. Dort kann man mit dem Fahrrad durch einen virtuellen Wald fahren, in einen Dachsbau krabbeln und mit einem Simulator sogar seinen eigenen Wald entwerfen. Zudem kann man sich in der Haus-des-Waldes-App in einem Quiz selbst testen. In den Sommerferien bietet das Team vom Haus des Waldes nach Anmeldung ein Ferienprogramm für sechs- bis zehnjährige Kinder an.