Im Anschluss an den Festakt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, sich auszutauschen. Dazu wird an verschiedenen Stellen im Theater Magdeburg ein kleiner Imbiss gereicht.

Initiiert hat die Ausstellung die internationale Hilfsorganisation CARE in Kooperation mit der Fotoagentur laif. Im Anschluss an die Eröffnung sind alle Besucherinnen zum Austausch und zur Disko mit DJane Gerda eingeladen. Sie ist Mitbegründerin des Kollektivs "Tables will turn" zur Förderung von Diversität an den Plattentellern und lädt zu den Sounds dieser Welt auf die Tanzfläche ein.