Die eigene Stadt erkunden, kundig informiert von einem Nachtwächter und mit einem Lampion in der Hand, das können Kinder bis 14 Jahre in Magdeburg. So lässt sich klären, warum ist die "Grüne Zitadelle" pink ist und warum hoch oben auf ihren Dächern so viele goldene Kugeln prangen. Es gibt spannende und überraschende Geschichten zur Stadtgeschichte und natürlich dem großen Kaiser Otto I mit dem Herz für Magdeburg. Immer mittwochs startet die Lampion- und Lichterführung um 17 Uhr am Dommuseum Ottonianum am Domplatz. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.