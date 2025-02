Bildrechte: MDR/Günter Grohs

479. Todestag Luthers Wo Luther die Bibel übersetzte: Spannende Ausflugsziele auf Spuren der Reformation

Hauptinhalt

18. Februar 2025, 04:00 Uhr

Die berühmte Wartburg in Eisenach, das Augustinerkloster Erfurt oder Sehenswürdigkeiten aus der Zeit der Reformation in Torgau – in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bieten sich viele Ausflüge auf den Spuren Martin Luthers an. Dieser starb am 18. Februar 1546 in Eisleben, wo die Ausstellung "Luthers letzte Tage" an den Tod des Reformators erinnert. Hier finden Sie weitere Tipps für Orte voller Geschichte, die sich besonders lohnen: