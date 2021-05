Die kleine Reisegesellschaft fährt in Eile durch die thüringischen Wälder: Martin Luther ist auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms ins heimische Wittenberg. Er hat gerade seine fundamentale Kirchenkritik vor Kaiser Karl V. standhaft verteidigt und wurde darauf kurzerhand als Ketzer verurteilt.

Luthers Freund und Gönner, Friedrich III., der Weise von Sachsen Bildrechte: imago/United Archives

In einem Hohlweg nahe der Burg Altenstein wird Luther von bewaffneten Reitern gestoppt. Sie entführen Luther und bringen ihn auf die Wartburg bei Eisenach. Die Welt soll glauben, päpstliche Häscher hätten den Ketzer verhaftet - in Wahrheit ist es ein Coup des Kurfürsten, um "seinen Mönch" zu verstecken.



Zum rechten Moment, denn kaum ist Luther verschwunden, verhängt man in Worms die Reichsacht gegen ihn, den Untertanen wird darin befohlen: "dass ihr den vorgenannten Luther nicht in eure Haus noch Hof aufnehmet […] sondern dass ihr, wo ihr ihn alsdann bekommen und ergreifen könnt, ihn gefangen nehmet und uns wohl verwahrt zusendet."