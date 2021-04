Zweiter Versuch Meißen will mit seinem Porzellan Unesco-Weltkulturerbe werden

Die für ihr Porzellan international bekannte Stadt Meißen will in einem zweiten Anlauf Unesco-Weltkulturerbe werden. Wie die Stadt mitteilte, seien die Bewerbungsunterlagen bereits Ende März an das Ministerium für Regionalentwicklung übergeben worden. Die Bewerbung mit dem Titel "Die Stätten des Meissener Porzellans" sei ein "echtes Gemeinschaftsprojekt", hieß es seitens der Stadt. Mit vereinten Kräften hätten die Stadt Meißen, die Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen, die Meissen Porzellan-Stiftung und die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten die Bewerbung um den Titel UNESCO-Welterbe auf den Weg gebracht.

Bereits 2012 hatte sich die sächsische Kreisstadt an der Elbe erfolglos um den Titel Weltkulturerbe beworben. Im zweiten Versuch fokussiert sich Meißen nun auf seine Porzellanmanufaktur und deren Einfluss auf die europäische Porzellanherstellung: "Als erste und älteste ihrer Art in Europa hat sie die technologischen und gestalterischen Maßstäbe für alle nachfolgenden Porzellanmanufakturen gesetzt", bekräftigt Manufaktur-Geschäftsführer Tillmann Blaschke.

Der Freistaat Sachsen hat für die Auswahl der sächsischen Vorschläge ein mehrstufiges Verfahren entwickelt: Den Interessenbekundungen durch die Bewerber folgen Beratungen, Prüfungen und zuletzt eine abschließende Bewertung. Bevor es jedoch zur Festlegung einer finalen deutschen Bewerberliste und deren Vorlage bei der UNESCO im Februar 2024 kommt, werden die Vorschläge zunächst in einem Evaluierungsverfahren durch einen internationalen Fachbeirat geprüft. Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege in Sachsen wurden bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist Ende März 2021 drei weitere Bewerbungen eingereicht, über die das Landesamt vorerst jedoch keine Auskunft gibt.

Mit der Anerkennung zum UNESCO-Welterbe geht die Verpflichtung einher, das Welterbe zu schützen, zu erhalten und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Aktuell verzeichnet die Welterbeliste 1121 Stätten in 167 Ländern. Mit derzeit 46 Welterbestätten gehört Deutschland zu den Ländern mit den meisten Eintragungen. In Sachsen befinden sich mit dem Muskauer Park und der Montanregion Erzgebirge zwei grenzübergreifende Welterbestätten. Das Bauhaus und die Lutherstätten in Sachsen-Anhalt, die Wartburg und das Klassische Weimar in Thüringen gehören zum Weltkulturerbe.