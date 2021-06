In Hainichen ist am Mittwochvormittag der 28. Mitteldeutsche Kultursommer (MISKUS) eröffnet worden. Coronabedingt musste das Programm verschoben, gekürzt und abgewandelt werden, so die Organisatoren. Das Kulturfestival bietet jedes Jahr drei Monate lang Konzerte, Operettengalas, Musicals, Theaterstücke, Märchen- und Familienfeste sowie historische Märkte an. So soll die Region Mittelsachsen kulturell belebt werden. In diesem Jahr stehen bis in den November hinein 31 Veranstaltungen an 20 verschiedenen Orten auf dem Programm.