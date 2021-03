In Magdeburg, Halle und Dessau können wieder Veranstaltungen geplant werden. Es geht um sogenannte Modellprojekte in der Kultur. Die drei kreisfreien Städte bekommen die Möglichkeit für Veranstaltungen mit jeweils 100 Zuschauern. Das teilte Staats- und Kulturminister Rainer Robra am Mittwoch in einem Gespräch mit Kulturschaffenden mit. Gerichtet ist die Idee an alle Kinos, Theater, Literaturhäuser und Kulturzentren. Einen entsprechenden Erlass hat Robra unterzeichnet. Derzeit sind die Theater, Konzert- und Opernhäuser in Sachsen-Anhalt wegen der Corona-Krise für das Publikum geschlossen.