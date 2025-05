Gerade erst war Ostern und jetzt kommt auch schon das lange Wochenende, bedingt durch den 1. Mai am Donnerstag. Viele haben dank des Brückentages mehrere Tage am Stück frei. Eine gute Gelegenheit, um mal wieder einen (längeren) Ausflug zu unternehmen – beispielsweise ins schöne Moritzburg, das nicht nur das weltbekannte Schloss zu bieten hat. In Sachsen-Anhalt wurde zudem in dieser Woche mal wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Das lädt zu einem Trip in den Harz ein, der aber eigentlich immer eine Reise wert ist.