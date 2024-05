* Karl Schmidt-Rottluff wurde am 1. Dezember 1884 im heutigen Chemnitz-Rottluff geboren und starb im August 1976 in West-Berlin.

* Sein Vater war der Mühlenbesitzer Friedrich Schmidt, der das Mühlen-Grundstück 1883 gekauft hatte.

* 1913 wurde in unmittelbarer Nachbarschaft das Landhaus gebaut, in das die Familie dann umzog.

* Ab 1905 studierte Karl Schmidt-Rottluff Architektur an der TU Dresden.

* Am 7. Juni 1905 wurde die Künstlergruppe Brücke von den Architekturstudenten Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl und Erich Heckel in Dresden gegründet.

* Als Expressionist wurde Schmidt-Rottluff später weltbekannt, nach 1933 wurden Seine Werke von den Nazis als "entartet" verfemt.

* Zu DDR-Zeiten wurde die Mühle bis Ende der 70er-Jahre durch das VEG Rabenstein als Zulieferer für ein Mischfutterwerk genutzt.

* Nach 1990 kaufte sie eine bayrische Investorengemeinschaft, ohne sich darum zu kümmern.

* Um sie vor dem Verfall zu retten, kaufte schließlich die Stadt Chemnitz das denkmalgeschützte Gebäude und begann mit einer Teilsanierung von außen.

* 2014 gründete sich der Förderverein.

* 2017 übernahm der Förderverein die Mühle per Pachtvertrag und ging die Restaurierung im Inneren des Gebäudes an. 600.000 Euro aus Spenden- und Fördermitteln wurden investiert.

* Bis 2025 sollen Mühle und Landhaus zur Veranstaltungs- und Begegnungsstätte werden. Dort sollen Ausstellungen, Lesungen, Diskussionsrunden und Angebote für Kinder stattfinden.

* Karl Schmidt-Rottluff ist der wohl bekannteste Künstler von Weltrang aus Chemnitz.

* Die Städtischen Kunstsammlungen besitzen – als eigener Bestand und in Form von Dauerleihgaben – insgesamt etwa 500 seiner Werke. In der Dauerausstellung sind 47 Gemälde und zwei Skulpturen des Künstlers zu sehen. Dazu gehören frühe Ölskizzen aus seiner Gymnasialzeit, Gemälde aus den Brücke-Jahren und die großen Landschaftsbilder der 1920er- und 1930er-Jahre bis hin zum Spätwerk. Einmalig ist der grafische Bestand mit 134 Aquarellen und Zeichnungen, 234 Druckgrafiken, darunter 129 Holzschnitte, 53 Lithografien und 39 Radierungen sowie 21 Druckstöcke.