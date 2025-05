Noch erhalten ist außerdem die Stadtmühle, deren Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert reichen. 1955 übernahm Peter Schüßler die Mühle, die bereits seit 1904 in Familienbesitz ist. Zum Deutschen Mühlentag am 9. Juni will der 89-Jährige noch selber durch seine Mühle führen.

In Bad Düben gab es vor rund 100 Jahren mehr als zwölf Mühlen. Auf einem rund fünf Kilometer langen Mühlen-Rundweg lässt sich deren Geschichte per Rad oder zu Fuß am Deutschen Mühlentag erkunden. Von der Obermühle, über Bockwind- und Stadtmühle führt der Pfad vorbei an der Niedermühle auf das Gelände der 1.000-jährigen Burg Düben, genauer in den Wallgraben, dorthin wurde 1967 die einzige erhaltene Schiffmühle der Region verlegt. 1686 erstmals erwähnt, arbeitete sie einst stromabwärts auf der Mulde als Getreidemühle.



Da sie zu einem Alaunbergwerk gehörte, kam sie zu dem Namen Bergschiffmühle. Oft beschädigt durch Hochwasser, Eis oder Brände und immer wieder repariert und umgebaut, war sie bis 1956 als letzte ihrer Art in Deutschland zu Wasser aktiv. Nach umfangreicher Sanierung drehte sich seit dem 10. Deutschen Mühlentag 2003 das große Schaufelrad zu besonderen Anlässen. Doch 2021 brach die hölzerne Welle, seitdem wird um die teure Reparatur gerungen. Erstmals wird sie also nur von außen zu besichtigen sein.