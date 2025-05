Am Rande des ältesten Dorfes in Thüringen liegt die Öl- und Graupenmühle. Erstmals erwähnt 1528, wurden fast alle Gebäude des Mühlenhofes bei einem Dorfbrand 1738 zerstört. Die Mühle wurde wiederaufgebaut und stellte noch bis 1918 Öl und bis in die 50er-Jahre Graupen her. Eine Karstquelle, der Spring, und der Weidbach bewegten das im Durchmesser 3,50 Meter große und 1,4 Tonnen schwere Wasserrad. Nach der originalgetreuen Restaurierung lässt sich heute das Press- und Stampfwerk der einzigen noch erhaltenen Ölmühle Thüringens besichtigen, das, so die Vision, in Zukunft auch wieder in Betrieb zu erleben sein soll.