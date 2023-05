Dass es eine der am höchsten gelegenen deutschen Turmwindmühlen noch gibt, ist bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken. Lange hatte es einst gedauert, bis deren Bau 1865 auf der Saalfelder Höhe überhaupt genehmigt wurde. Zuvor galt die fürstliche Anordnung für Dittrichshütte und die umliegenden Dörfer, das Korn in Schwarzburg mahlen zu lassen. So bedeutete der Bau die Befreiung vom "Mahlzwang" und dem beschwerlichen Weg nach Schwarzburg, den die Bauern bis dahin in Kauf nehmen mussten – so wie die Verluste, wenn die Esel abhanden kamen. 25 Dittrichshütter und Leute aus dem benachbarten Ort Braunsdorf errichteten, finanziert in einer frühen Aktiengesellschaft , eine massive Turmwindmühle mit einem Drehkopf. Dass die Müllerei nicht ganz ungefährlich war, berichtet die eindrucksvolle Online-Chronik am Beispiel des letzten Müllers, sein kleiner Sohn wurde von einem der Mühlenflügel, die damals noch bis auf den Boden reichten, erschlagen.