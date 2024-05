In Kleinhettstedt bei Stadtilm wird Senf noch traditionell hergestellt: Dafür werden die Körner in der Mühle geschrotet, gemaischt und dann behutsam gemahlen. Diesen Luxus, den Senf kalt und mit viel Zeit zu mahlen, damit die ätherischen Öle und die natürliche Schärfe erhalten bleiben, gönnt sich Ulf Morgenroth.

Seit 1732 ist die Kleinhettstedter Mühle im Familienbesitz, so steht Morgenroth in neunter Generation an Walzenstühlen und Mühlsteinen. Erstmals erwähnt wurde die Mühle bereits im 16. Jahrhundert. Zunächst war sie Getreide- und Ölmühle, nach einer Modernisierung im 19. Jahrhundert auch Gips- und Sägemühle. Zu DDR-Zeiten wurde sie volkseigener Betrieb, die Familie 1972 zwangsenteignet. Erst nach der Wende stand die Getreidemühle still. Die Treuhand ließ einen Teil der Mühlentechnik demontieren. Die Familie kämpfte erfolgreich um ihren Besitz, konnte aber als Mehlproduzent nicht mehr mit den Großen mithalten. So belebte die Familie die Senfmüllerei neu, investierte in das beeindruckende riesige Fachwerk-Ensemble, wo es heute Ferienwohnungen und einen großen Festsaal gibt.