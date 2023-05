30. Deutscher Mühlentag | 29. Mai 2023 Ausflugstipps zum Mühlentag in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Am Pfingstmontag ist 30. Deutscher Mühlentag und hunderte Mühlen öffnen ihre Türen und bieten unter anderem Führungen, Ausstellungen oder Wanderungen. So kann man etwa im Harz die Wassermühle Klein Quenstedt oder die Überreste der Regensteinmühle bei Bad Blankenburg erkunden, in Klettbach den Wiederaufbau der dort stehenden Bockwindmühle verfolgen oder in Bad Düben auf einem Fahrrad-Rundweg gleich fünf Mühlen der Stadt entdecken. Unser Überblick für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.