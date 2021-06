Am frühen Morgen ziehen in den Gera-Auen Jogger ihre Runde, Hundebesitzer gehen Gassi – und drei junge Männer in leuchtend orangefarbenen Overalls sammeln im Auftrag der Stadt Erfurt den Müll auf. Es sind Gärtner, die eigentlich auch lieber gärtnern möchten – doch manchmal sind sie die Hälfte ihres Tages nur mit Müllsammeln beschäftigt. Und da begegnet ihnen alles: Scherben, Grillgut, Pizzakartons. Auch wissen sie mittlerweile schon, in welchen Ecken die Menschen Abend für Abend ihre Exkremente zurücklassen.

Geringer Respekt – auch vor UNESCO-Welterbe

Illegale Müllentsorgung, wie hier von Bauabfällen ist ein Problem Bildrechte: Bereitschaftspolizei Sascha Döll ist der Leiter des Garten- und Friedhofsamtes in Erfurt. Er koordiniert mit seinem Team das Müllwegräumen und sucht nach Lösungen. Ihn stört die Gedankenlosigkeit und der geringe Respekt vor den Dingen, die andere geschaffen haben. Das betrifft nicht nur seine Leute, die den fremden Müll immer wieder wegräumen müssen, auch andere Besucher der Parkanlagen beschweren sich und sind entsetzt.



Auch in Weimar, in den Parks mit UNESCO Welterbe, hat man ähnliche Erfahrungen gemacht. 100 Kubikmeter Müll, das entspricht etwa einem Fußballfeld in Höhe, Breite und Länge, hat man allein im vergangenen Jahr aus dem Park an der Ilm gesammelt. Knapp 800 Arbeitsstunden gingen dafür drauf.

Was kann man tun?

In Weimar überlegt man sich derzeit, Menschen ohne erhobenen Zeigefinger anzusprechen und mehr zu sensibilisieren. Auch in Erfurt sei das so, sagt Döll, hier gibt es einen Testlauf mit einem privaten Sicherheitsdienst, der Menschen gezielt ansprechen soll. Viele würden sich auch gut verhalten – doch es gebe auch eine hohe Aggressivität und Gleichgültigkeit. Manchmal seien es auch nur Einzelne, die maßlos über die Stränge schlagen und andere anmeckern, wenn sie etwas sagen, so Döll, und dann sagen sie "Ich zahl ja schließlich Steuern!"

Coffee to go – leerer Becher landet im Park

Nach kurzem Genuss wird der Abfall häufig einfach an Ort und Stelle liegengelassen – wegräumen können es ja andere Bildrechte: dpa Auch der Gemeinde- und Städtebund in Thüringen weiß um das Problem und die Zunahme des Müllaufkommens durch Verpackungen und das Essen to go. Einheitliche Konzepte dagegen gäbe es jedoch nicht, Zahlen auch nicht.



Manche Kommunen würden versuchen, sofort zu reagieren, wenn Müll herumliegt, das berichtet Matthias Reinz, Bürgermeister von Bad Langensalza: "Denn, wenn irgendwo mal ein kleiner Müllberg liegt, animiert das die Leute: Da liegt schon was. Ich schmeiß was dazu!"

Sanfte Bewusstmachung