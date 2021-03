Selbst durchs Telefon hört man Matthias Rataiczyk, Leiter der Kunsthalle Talstraße in Halle, aufatmen: "Nach mehr als vier Monaten freuen wir uns natürlich riesig, wieder Besucher begrüßen zu dürfen", sagt der Kunstvermittler und fügt an: "Eine Kunsthalle ohne Besucher ist wie ein Fisch ohne Wasser."

Eine ehemalige Gaskammer in der Gedenkstätte NS-Euthanasie in Bernburg. Bildrechte: dpa

"Die Besucherresonanz am ersten geöffneten Tag war noch recht bescheiden", berichtet Markus Bauer, Direktor des Schlesischen Museums zu Görlitz: "Wir haben den Eindruck, dass die Informationen über die Museumsöffnung sich noch nicht wirklich verbreitet hat." Allerdings gäbe es für das Wochenende eine ganze Menge Voranmeldungen. Eine ganze Reihe von Häusern hat seine Ausstellungen extra verlängert. So kann man nun Ausstellungen besuchen, die sonst Corona zum Opfer gefallen wären (oder eben nur digital zu sehen gewesen wären).

So sei das Erste, was sie jeden Tag tue: Den Rechner hochfahren und die Inzidenzzahlen vom RKI checken. Das berichtet Uta Bretschneider, Direktorin am Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Allerdings steht sie nicht unter ganz so hohem Druck wie manche ihrer Kolleginnen und Kollegen, denn Leipzig hat sich teilweise von der Corona-Schutzverordnung losgesagt, mit einer eigenen Allgemeinverfügung. Laut dieser zählt für manche Bereiche nicht die 7-Tages-Inzidenz des Freistaats, sondern die der Stadt. Und diese liegt – noch! – unter 100.