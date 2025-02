Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Auf Entdeckungstour: Kultur im Mansfelder Land erleben

24. Februar 2025

Entdecken Sie die Kultur des Mansfelder Landes: Begeben Sie sich auf die Spuren von Luthers Kindheit, besuchen Sie die "kleine Schwester" des Eiffelturms in Stolberg oder bestaunen Sie die größte Rosensammlung im Rosarium in Sangerhausen. Die Region, reich an Geschichte durch die Reformation und den Bergbau, ist zudem die Geburtsstätte des berühmten Dichters Novalis. In dieser Übersicht präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an Ausflugszielen, mit Informationen zu Adressen und Öffnungszeiten.