In der Stellungnahme der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz wird an erster Stelle allerdings erneut auf die liturgische Bedeutung des Marienaltars für Gottesdienste oder Andachten verwiesen. Der Vertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit den Evangelischen Landeskirchen in Sachsen-Anhalt gewährleiste, dass gegenüber Denkmalbehörden bei Kirchen die Widmung für religiöse, kultische oder seelsorgerische Belange Vorrang habe.

Darüber hinaus sei bis zum Zeitpunkt der Weihe des Altars am 3. Juli 2022 noch nicht absehbar gewesen, inwieweit Sichtachsen im Dom davon beinträchtigt sein würden. Der Plan zur auf drei Jahre befristeten Aufstellung des Retables sei dem Direktor des Unesco-Welterbezentrums am 3. März 2022 schriftlich mitgeteilt worden. Auf Wunsch des Landes Sachsen-Anhalt seien die Vereinigten Domstifter bereit, die Zeitdauer bis zum 4. Dezember 2022 zu verkürzen, um das Projekt "Triegel trifft Cranach" zu evaluieren. Das entsprechende Gutachten von Icomos International kenne man erst seit dem 2. Juli. Die Antwort darauf würde Anfang der kommende Woche an das Unesco-Welterbezentrum in Paris weitergeleitet.