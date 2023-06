Mitten im Krieg das Leben feiern

Von einer fantastischen Show spricht die vielfach ausgezeichnete Regisseurin, bei der das Publikum eingeladen sei, mit zu tanzen und zu feiern. Was? Das Leben – mitten im Krieg. "Wir haben uns diesen Krieg nicht ausgesucht", sagt Sarkisian. "Nach dem Euromaidan hatten wir die Wahl, unseren eigenen Weg einzuschlagen, haben wir nach eigenen Wegen in der Kunst gesucht. Dieser Möglichkeit wurden wir jetzt beraubt. Es gibt keine Wahl mehr, wenn das ganze Land überfallen wird. Was wir tun können: weiter nach Ausdrucksformen suchen und danach, wie wir als Künstler weiterarbeiten können."

Der Film "Das Hamlet Syndrom" dokumentiert ein Theaterprojekt von Roza Sarkisian, in dem fünf junge Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Kriegserfahrungen seit 2014 mit Shakespeares "Hamlet" in Beziehung setzen sollen. Bildrechte: Kundschafter Filmproduktion

Gegründet hat Roza Sarkisian das Kollektiv zusammen mit drei Mitstreiterinnen nach dem Angriff Russlands im vergangenen Jahr. Und auch wenn der Krieg unterschwellig immer mitschwingt, so will sie, will das "Bliadski Circus Queebaret" in erster Linie zeigen, was aktuelle ukrainische Kunst ausmacht. Im Fokus steht dabei die sich wandelnde Welt an sich.

Die 36-jährige Sarkisian gehört in ihrer Heimat zu einer progressiven Theaterszene, die sich nach dem Euromaidan 2013/14, der Revolution der Würde, wie sie in der Ukraine genannt wird, vom klassischen Theater emanzipiert hat. Als Ergebnis der Bewegung hätte sich viele unabhängige Theaterinitiativen wie das Theatre of Playwrights gegründet, erklärt Sarkisian. "Auch als eine Art Gegenreaktion zu den großen Staatstheatern, die bis dahin das Monopol innehatten, was die Auswahl der Texte betraf, die auf die Bühne gebracht wurden. Damit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, mit dem dieses Monopol aufgebrochen wurde und sich neue, progressive künstlerische Gruppen und Ansätze etablieren konnten." Eine Performance des ukrainischen Kollektivs "Bliadski Circus Queebaret", das im Exil aktiv ist. Bildrechte: Oleksil Tovpyha

"Theater of Playwrights" im Exil aktiv

Das besagte "Theater of Playwrights", ein Kollektiv von 20 ukrainischen Dramatikerinnen und Dramatikern, stand bereits in den Startlöchern, um am 12. März 2022 ein eigenes Theater in Kiew zu eröffnen. Der russische Angriffskrieg beendete diese Pläne jäh.