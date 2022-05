Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause startet das Festival nun endlich wieder am 17. Mai im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau. Eröffnet wird mit dem Film "Klondike" von der ukrainischen Regisseurin Maryna Er Gorbach. Darin wird der Krieg an der russisch-ukrainischen Grenze in der Region Donezk seit dem Jahr 2014 thematisiert. Ein junges Paar, welches ihr erstes Kind erwartet, muss sich zwischen Flucht vor dem Krieg und Partizipation entscheiden. Als in der Nähe ein Fluzeug der Malaysian Airlines abgeschossen wird, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Schon bei seiner Premiere auf dem Sundanve Festival und bei der Berlinale 2022 fand der Film großen Anklang. Beim Neiße Filmfestival soll er als prominentes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden eingesetzt werden.

Das Festival steht dieses Jahr unter dem Motto "Family Affairs". Ein polnisches Sprichwort lautet: "Mit der Familie sieht man am besten auf einem Foto aus". Was an dieser Weisheit dran ist, soll mit verschiedenen kulturellen Angeboten untersucht werden. Im Fokus stehen Veränderungen und der Vergleich von Familienkonzepten von der Zeit vor der Wende bis heute. Unter anderem können dazu verschiedene Filme, die Ausstellung "Familia" der Fotografin Oksana Yushko im Kulturcafé Alte Bäckerei in Großhennersdorf besucht werden sowie die Ausstellung "Voll der Osten. Leben in der DDR" mit Fotografien von Harald Hauswand und Texten von Stefan Wolle. Auch die Lesung von Lutz Seiler aus seinem Buch "Stern 111" am 18. Mai im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau beschäftigt sich mit diesem Thema. Der Roman wurde 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse als bestes deutschsprachiges Werk der Belletristik ausgezeichnet.