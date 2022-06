Für Autofans lohnt sich ein Ausflug nach Zwickau. Auf dem Gelände der ehemaligen Audi-Werke veranschaulicht das August Horch Museum die 100 Jahre Automobilbautradition Zwickaus. Maschinen und Werkzeuge verdeutlichen, wie präzise und aufwändig damals gearbeitet wurde. Die Fahrzeugausstellung gibt auch wenig an Technik Interessierten spannende Einblicke in den Pioniergeist der Automobilbauer. Neben Oldtimer-Modellen von Horch, Audi, Volkswagen, Wanderer und DKW sind auch Trabant-Modelle zu entdecken, die in der DDR entwickelt, aber nie in Serie produziert wurden. Ebenso zu sehen: das letzte Trabi-Exemplar, das am 30. April 1991 vom Band lief. Kinder können selbst kreativ werden und beispielsweise mit 3D-Stiften ein eigenes Auto gestalten.