Die 20 Kilometer lange Wanderung startet am Marktplatz in Ilmenau und kann vom Hauptbahnhof aus gut zu Fuß erreicht werden. Dass sich Goethe gerne in Ilmenau aufhielt ist mit zahlreichen Texten des Dichters bewiesen – mehr als 20 Besuche sind verbürgt. Der Wanderweg führt mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad nun an verschiedenen Wirkungsstätten und Orten der Inspiration vorbei. Unter anderem treffen Wanderinnen und Wanderer am höchsten Punkt auf den Ilmenauer Hausberg, wo Goethe an die Wand einer Jagdhütte das Gedicht "Wandrers Nachtlied" schrieb. Über die Jahre ist die Schrift leider verblasst - die Hütte kann jedoch besichtigt werden. Ziel der Wanderung ist Stützerbach, wo als Abschluss noch das Museum Goethehaus Stützerbach besucht werden kann.