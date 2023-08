Sich einen schönen Sommertag machen, hat nichts mit Zauberei zu tun! Aber wenn sie die Zauberkunst beherrschen, können Sie die ruhig anwenden. Dazu streue man morgens ein paar Übermut-Kräuter in den Kaffee oder Tee, lege einen flatternden Umhang um und mache sich auf in Richtung Hoyerswerda. Dort in der Nähe, in Schwarzkollm, steht die geheimnisvolle schwarze Mühle … Sie wissen schon, wo der junge Zauberlehrling Krabat sich mit den Mächten des Bösen einließ, nachzulesen bei Otfried Preußler, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.