Ob auf einer Bank in den Anlagen von Dessau-Wörlitz, im Liegestuhl im eigenen Gartenreich, auf einer Decke am See oder im Park: Was gibt es Schöneres als im Sommer im Grünen ausgiebig zu lesen? Ich zumindest mache das ziemlich gerne. Dazu ein Lektüretipp: "Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten" von Annabelle Hirsch. Anhand von Gegenständen aus dem Alltag, der Modewelt oder Kunst erzählt die Autorin in kurzen Kapiteln vom Leben von Frauen über die Jahrhunderte – zwischen Unterdrückung und Rebellion. Angefangen bei einem verheilten Oberschenkelknochen aus geraumer Vorzeit, über den Baumwollbeutel einer amerikanischen Sklavin, einem Fläschchen Chanel No 5, dem ersten Miele-Staubsauger bis hin zur Menstruationstasse – eine unterhaltsame Lesereise durch die Jahrhunderte – sehr zu empfehlen.