"Der erste Schriftsteller Deutschlands" Wielandgut Oßmannstedt eröffnet mit neuer Dauerausstellung und Fest

Das kleine Dörfchen Oßmannstedt bei Weimar hat am Freitag prominente Gäste: Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erscheinen, um das Wielandgut mit neuer Dauerausstellung zu eröffnen. Damit will man dem Dichter Christoph Martin Wieland wieder Aufmerksamkeit verschaffen. Vor 250 Jahren kam er als Prinzenerzieher an den Weimarer Hof. Mit Goethe, Schiller und Herder gehörte er zum Weimarer Viergestirn, war Shakespeare-Übersetzer und einer der bedeutendsten Schriftsteller der Aufklärung. In Oßmannstedt fand er Ruhe für seine literarische Arbeit. Jan Philipp Reemtsma, Wieland-Verehrer, Literaturwissenschaftler und Mäzen aus Hamburg, hat sich das Projekt Wielandgut zur ganz besonderen Aufgabe gemacht.