Schlechtes Wetter an den Feiertagen ist zwar ärgerlich, die Laune sollte man sich davon aber trotzdem nicht verderben lassen. Schließlich gibt es auch drinnen zahlreiche Veranstaltungen, die ein abwechslungsreiches Osterfest für die ganze Familie garantieren. Zum Beispiel in Schleife in der Lausitz: Dort zeigt das Sorbische Kulturzentrum eine Sonderausstellung rund ums Thema Ostereier. Gezeigt werden 600 kunstvoll verzierte Eier aus aller Welt. Wer Hochkultur genießen möchte, der kann zu Ostern in Weimar auf einer Sondertour Goethes Wohnhaus erkunden oder aber in der Thomaskirche Leipzig der Matthäuspassion lauschen.