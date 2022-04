Den Osterhasen auf Schloss Moritzburg bei Dresden treffen, durch die beliebte Leipziger Ostermesse schlendern, auf Oster-Radwandertour rund um Erfurt und Jena gehen oder sich im Magdeburger Elbauenpark auf Ostereiersuche begeben: Rund ums Osterfest 2022 sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zahlreiche Veranstaltungen geplant. In unseren Ausflugstipps erfahren Sie, wo sich in der Nähe die schönsten Ostermärkte befinden, welche Ausflugsziele besonders spannend für Kinder sind und an welchen Orten die traditionsreichen Osterbräuche der Sorben noch immer lebendig sind.