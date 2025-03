Bildrechte: IMAGO/YAY Images

Empfehlungen Osterferien in Sachsen: Ausflüge für Familien und Kinder an Ostern

31. März 2025, 10:46 Uhr

Ostereier, Osternester und Osterwanderung: Das lange Wochenende an Ostern und die anschließenden Ferien bis zum 25. April locken Familien und Kinder in Sachsen nach draußen. Damit gar nicht erst Langeweile aufkommt, haben wir Tipps für die Feier- und Ferientage in und um Dresden, Leipzig, Chemnitz und in der Lausitz gesammelt. Ob ein Besuch auf dem Ostermarkt, im Museum oder selbst kreativ werden beim Bemalen von Ostereiern. Hier unsere Auswahl von 20 Tipps: