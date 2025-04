Wir wollen wieder mit Ihnen wandern! Am Ostersonntag geht es diesmal durch und rund um Gotha. Der 30. MDR Thüringen-Osterspaziergang findet am 20. April 2025 statt. Der offizielle Start wird um 9 Uhr sein. Vier verschiedene Wanderrouten stehen zur Auswahl. Start und Ziel aller Strecken ist an der Bühne am Schlossplatz zwischen Schloss Friedenstein und Herzoglichem Museum in Gotha. Wanderer können aber auch noch im Laufe des Vormittags auf die Strecken gehen. Die Teilnahme am Osterspaziergang ist kostenlos. Auf dem Markt gibt es ein großes Bühnenprogramm mit vielen Osterüberraschungen – auch für das junge Publikum!