Falls das Osterwetter nicht so toll ist, lässt sich der Osterspaziergang auch verlegen auf die geheimnisvollen Wege durch die barocke Stadtfestung. Die Tour führt durch die so genannten Horchgänge in der Zitadelle Petersberg, die dazu dienten, den Feind frühzeitig auszumachen und Alarm zu schlagen. Egal wie das Wetter wird: An festes Schuhwerk und warme Kleidung denken! Und an die Taschenlampe zur späten "Funzelführung" am 15. und 16. April.