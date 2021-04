Damit ist die Firma die letzte ihrer Art in Europa, Konkurrenz machen ihr lediglich – wie so oft – Kopien aus Fernost. Am Ende jedoch spricht die Qualität für sich. Das betrifft nicht nur die faltenarme Oberfläche, sondern auch die sorgfältig per Hand aufgeklebte Papierborte am Rand der beiden Eierhälften sowie den Hals innen, der für einen festen Zusammenhalt sorgt. Das liegt ebenfalls in den Händen der Mitarbeiterinnen, denn die suchen puzzleartig für jede Hälfte ein exakt passendes Gegenstück. So dauert es sechs Wochen, bis ein Ei endlich fertig ist.