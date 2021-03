Bekannt wurde Peter Schubert vor allem mit seinen Deckenmalereien. Bereits am Sonntag ist der 1929 in Dresden geborene Künstler in seinem Berliner Atelier gestorben, das teilte die Peter-Schubert-Gesellschaft am Mittwoch unter Berufung auf die Familie mit. Schubert wurde 92 Jahre alt.

Bekannt wurde der Künstler unter anderem durch seine Deckenmalereien in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg. An diesem Ort seines Wirkens wurde ihm auch 2010 das Verdienstkreuz am Bande verliehen.

Schubert wurde 1929 in Dresden geboren und wuchs in Wehlen in der Sächsischen Schweiz auf. An der Dresdner Akademie studierte er von 1947-49 in der Klasse des Landschafts- und Portraitmalers Prof. Wilhelm Rudolf, danach bei Willi Baumeister in Stuttgart, Fernand Léger in Paris (1952-53) und Hans Uhlmann an der Akademie der Künste in Berlin (1954-57).