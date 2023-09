Wir steuern direkt in den Altweibersommer. Da ist ja immer von schönem Wetter und zart in die Luft gepusteten Fäden die Rede, die Glück bringen sollen. Ich muss sagen, mir wird alles andere als zart zumute, wenn so ein Faden mein Gesicht streift und ich damit rechnen muss, dass irgendwo neben mir eine übermütige Baldachinspinne an eben diesem Faden durch die Luft segelt (und dabei vielleicht zwischen Haaransatz und Pullover hängenbleibt, dann mit ihren viel zu vielen Beinen in meinen Kragen krabbelt, am Hals entlang, den Rücken hinunter …). Bei Spinnen hört bei mir der Spaß auf. Deshalb kommen hier spinnenfreie Wochenendtipps.