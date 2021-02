Als IM registriert

Kosmonaut Sigmund Jähn, 1978 Bildrechte: IMAGO Es ist eine Diskussion über die Systemnähe eines 2019 verstorbenen Kosmonauten, der nach seinem Weltraumflug zum Helden der DDR gemacht wurde. Er wurde früh SED- und NVA-Mitglied, war dort am Ende sogar General-Major. In seiner Funktion als Flieger und Kosmonaut hatte er engen Kontakt mit der Stasi und wurde auch selbst engmaschig überwacht. Weiterhin wurde er von der Staatssicherheit – ob wissentlich und willentlich oder nicht ist nicht nachweislich dokumentiert – als IM registriert. Das zeigen Dokumente der Stasiunterlagenbehörde, die der Redaktion vorliegen.

Nach seinem Raumflug bekam Sigmund Jähn Ehrungen und Würdigungen und ließ sich vom DDR-Staat vereinnahmen. Wie viel Überzeugung bei dem Kosmonauten im Spiel war und wie sehr er unter Druck gesetzt wurde, ist im Rückblick schwer zu sagen.

Für Birgit Neumann-Becker würde man viel zu kurz springen, wenn man seine politische Rolle allein am Wirken für die Staatssicherheit festmachen würde. Es sei wichtig zu schauen, welche Funktionen Sigmund Jähn in der DDR ausgeübt habe und wie er dort auch funktioniert habe als Funktionär, so Neumann-Becker.

Jähn von einem Freund beschrieben

Wer sich noch gut an ihn erinnern kann, ist der Astronaut Reinhold Ewald. Denn Sigmund Jähn war Mentor und väterlicher Freund für den in Mönchengladbach geborenen Astronauten während seiner Trainingszeit in den 1990er-Jahren im Sternenstädtchen in Russland. 1997 flog der heutige Professor für Astronautik und Raumstationen Ewald ins All. Er erlebte Sigmund Jähn als sehr geradlinigen Menschen, der das Scheinwerferlicht eher gemieden und die Fähigkeit gehabt habe, zu verschwinden, so Ewald, wenn er die Dinge in Bewegung gebracht hatte.

Zu der fehlenden Distanzierung von Sigmund Jähn nach der Deutschen Einheit sagt Reinhold Ewald: "Wenn man da also eine Erwartungshaltung hätte, dass da jemand, der die Wende erlebt, als General der Nationalen Volksarmee sich danach hinstellt und sagt: 'Ich wusste schon immer, dass das falsch war.' Wenn man das erwartet, da war man bei Sigmund am Falschen. Aber er hat auch tatsächlich gesagt: Ich war Teil in einem System, was mir ermöglicht hat, meine Leidenschaft des Fliegens und auch später das Erlebnis des Allfluges zu machen und das kann ich nicht verleugnen."

Persönliche Haltung zum System entscheidend

Wie politisch kann und muss ein Kosmonaut sein? Und wie beurteilt man Lebensleistungen, die in einem repressiven System erbracht wurden? Man muss differenzieren, sagt der renommierter Hallenser Wissenschaftler Gunnar Berg, dessen Amtszeit als Vize-Präsident der Leopoldina in Halle vergangenes Jahr endete. Für den ehemaligen Physikprofessor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg steht die Lebensleistung von Sigmund Jähn nicht im Zweifel, die müsse nicht diskutiert werden, das sei der Weltraumflug. Aber ganz entscheidend sei für ihn die persönliche Haltung in einem System wie der DDR.

Und da hat Jähn – sowohl schon vor seinem Raumflug als erst recht natürlich danach als Repräsentant der DDR-Diktatur – in der Öffentlichkeit gewirkt. Und ich meine, dass eine Person, die das gemacht hat, nicht für eine Ehrung – und es geht hier um eine Ehrung – infrage kommt. Gunnar Berg, ehemaliger Physikprofessor

Anders argumentiert Kay Senius von der SPD-Fraktion im Hallenser Stadtrat. Für ihn und seine Mitantragsteller gehe es darum, eine persönliche Lebensleistung zu würden und diese in den Vordergrund zu stellen. Themen wie das Engagement im DDR-System hätten für ihn dann eine Bedeutung, wenn durch das persönliche Zutun des Betreffenden andere Personen unmittelbar Schaden erlitten hätten. Und dafür gebe es bei Sigmund Jähn im Moment nach seiner Kenntnis keine Anhaltspunkte.

Kritische Würdigung im Planetarium