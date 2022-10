Die Schaustickerei Plauen befindet sich in einem alten Stickereibetrieb aus der Zeit um 1900, der weitgehend im Original erhalten geblieben ist. In der heutigen Museumsfabrik kann man dabei zusehen, wie die berühmten Plauener Spitzen und Stickereien entstehen: An historischen Groß- und Kleinstickmaschinen werden alle maschinelle Stickverfahren gezeigt – von der Handstickmaschine bis zum Stickautomat. Die zum Teil über hundert Jahre alten Maschinen in Aktion zu erleben, ist weltweit einmalig.

Historische und moderne Versionen der Plauener Spitze kann man im Spitzenmuseum Plauen entdecken. Bildrechte: dpa