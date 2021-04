Zum 145. Geburtstag Heinrich Tessenows Pößneck in Thüringen: Ferienwohnung im Bauhaus-Denkmal

Die ostthüringische Stadt Pößneck verfügt über den weltweit größten noch erhaltenen Bautenbestand des Reformarchitekten Heinrich Tessenow, der am 7. April 1876 geboren wurde. International bekannt geworden vor allem durch das 1911 erbaute Festspielhaus in Dresden Hellerau und die Umgestaltung der Neuen Wache in Berlin 1931. Wenn Corona es wieder zulässt, kann man in Pößneck in einer Original-Tessenow Wohnung Ferien machen.